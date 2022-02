Russie-Ukraine: une lueur d’espoir pour une sortie diplomatique de la crise

Emmanuel Macron mène la danse en ce dimanche. Le président français est au cœur du jeu diplomatique pour tenter d’éviter le pire dans la crise Russie-Ukraine. Il s’est entretenu au téléphone, très longuement, avec ses homologues russes et ukrainiens. Et veut continuer les discussions dans la foulée, avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président américain Joe Biden, mais aussi l’Italien Mario Draghi et le Britannique Boris Johnson. C’est que Vladimir Poutine comme Volodymyr Zelensky ont dit vouloir arriver à un cessez-le-feu.