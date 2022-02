Dante Vanzeir, un coup de poing qui va coûter cher

Incompréhensible ! Il n’y a pas d’autre terme pour qualifier le geste de Vanzeir sur Ozornwafor. Alors que l’Union était confortablement aux commandes et s’apprêtait à rentrer aux vestiaires avec une avance de 0-2, le néo-Diable rouge disjonctait et adressait un violent coup de poing au visage du défenseur carolo. Celui-ci s’effondrait au sol, se tortillait et on comprenait rapidement qu’il ne faisait pas de la comédie. De longues minutes durant, il se fera soigner à même la pelouse avant d’être emmené immédiatement à l’hôpital. « Il a passé les premiers scanners crâniens et il n’y a pas de fracture, ce qui est une bonne nouvelle », rassurait Edward Still quelques minutes après le coup de sifflet final. « Mais le fait qu’il ait perdu connaissance sur le coup est inquiétant car c’est le signe d’une commotion. » Conscient de sa grosse erreur, Vanzeir allait s’excuser auprès du vestiaire carolo après la rencontre.