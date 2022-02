Coronavirus: à quand le prochain Codeco, dans l’espoir du code jaune?

Dans quelques jours, du changement interviendra dans l’utilisation du Covid Safe Ticket (CST). Dès le 1er mars en effet, le CST des personnes qui ont été vaccinées avant le 1er octobre 2021 mais n’ont pas reçu le booster (donc la dose de rappel : troisième dose pour ceux qui avaient reçu Moderna, Pfizer ou AstraZeneca, deuxième dose pour ceux qui ont eu Johnson&Johnson) ne sera plus valide. Pour que leur CST soit à nouveau valable, elles devront se faire administrer ce fameux booster.

Mais dans quelques jours ou quelques semaines, la situation épidémiologique permettra peut-être de passer en code jaune du baromètre corona, et non plus orange comme actuellement, sachant qu’en code jaune, le CST n’est plus nécessaire. Autrement dit : les personnes dont le CST expire ce 1er mars se verront peut-être imposer de nouvelles règles pour quelques jours seulement. Ne vaudrait-il pas mieux, dès lors, avancer le Comité de concertation (Codeco) prévu mi-mars ?