SuisseSecrets: le Crédit Suisse, la banque des espions

Pendant des années, l’institution a permis à des personnalités majeures du renseignement et à certains de leurs proches de gérer leurs transactions bancaires. Certains d’entre eux ont été accusés de délits financiers, d’actes de torture, voire les deux.

Par L’OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project)

Dans le film d’espionnage Mensonges d’Etat (2008), le personnage fictif Hani Salaam était interprété par l’austère acteur britannique Mark Strong. Ce que les cinéphiles ignoraient peut-être en regardant le duel entre Russell Crowe et Leonardo DiCaprio, c’est qu’Hani Salaam était inspiré de Sa’ad Kheir, un véritable espion, à la tête de la Direction des renseignements jordaniens entre 2000 et 2005, et, à ce titre, allié clé des Etats-Unis dans leur guerre contre le terrorisme. Soupçonné d’avoir fait la contrebande de pétrole irakien, Sa’ad Kheir a également supervisé le rôle de la Jordanie dans le programme de restitution extraordinaire des Etats-Unis – un programme américain externalisant la torture de terroristes présumés dans des pays alliés, qui s’est intensifié après le 11 septembre 2001.