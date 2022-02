Météo: l’IRM élargit son alerte orange à plusieurs provinces, dont le Hainaut

Pour la Côte et l’ouest du pays, les rafales devraient atteindre 100 à 125 km/h. Ailleurs dans le pays, les modèles prévoient des rafales de 80 à 120 km/h.

L’alerte orange au vent émise par l’Institut Royal Météorologique (IRM) pour ce dimanche soir est élargie aux deux provinces flandriennes, la province d’Anvers et le Hainaut, indique-t-il dans un communiqué. Jusqu’à présent, le code orange concernait uniquement la Côte.

L’alerte entre toujours en vigueur dimanche à 19h, pour repasser en code jaune à 02h du matin. Celui-ci restera en vigueur jusqu’à 21h sur l’ensemble du pays. Dimanche en fin de soirée et en début de nuit, un front froid actif traversera la Belgique d’ouest en est, avec localement de l’orage, du grésil et des rafales fortes à très fortes. Pour la Côte et l’ouest du pays, les rafales devraient atteindre 100 à 125 km/h. Ailleurs dans le pays, les modèles prévoient des rafales de 80 à 120 km/h.