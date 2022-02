Top chef: comment l’émission a changé la vie de ses candidats belges

Vingt-cinquième étage de la célèbre l’IT Tower, la tête dans les nuages, Alexandre Dionisio, chef étoilé de la Villa in the Sky et candidat de la saison 1 se replonge dans les souvenirs de sa participation à l’émission : « C’est le hasard, un coup de téléphone. En fait, ils avaient prévu un participant belge qui a eu un empêchement. Du coup, ils m’ont demandé si j’étais d’accord de le remplacer. Quand ils m’ont dit qu’il y avait 100.000 euros à gagner, je n’ai pas hésité. » Pour le chef namurois étoilé de la Plage d’Amée, Julien Wauthier (saison 8), l’anecdote est amusante : « C’est un ami qui m’a mis au défi d’envoyer ma candidature. Je lui ai demandé ce qu’il mettait en jeu et il m’a répondu : « un bac de Duvel ». Donc j’ai envoyé ma candidature en le mettant en copie du mail. Je pense que ça a fait rire tout le monde, même la production. » « Moi c’était plus pour vivre des expériences culinaires que tu ne feras pas deux fois dans ta vie.