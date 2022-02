Standard: Elsner, la greffe n’a pas pris non plus

Battu 1-0 à Ostende au terme d’une prestation catastrophique, le Standard n’en finit pas de s’enfoncer. Désormais, c’est dans la course au maintien qu’il est lancé. Avec ou sans Elsner, dont le bilan comptable de 16 points sur 51 n’est pas tenable ?

Comme une scène de déjà-vu et entendu. Le 1er mai 2021, Mbaye Leye avait quitté Ostende groggy, incrédule, face au non-match disputé par ses joueurs, laminés 6 buts à 2 en ouverture des Playoffs 2. « Ce n’est pas digne de notre club », avait-il lancé à la cantonade. Samedi, près de 300 jours plus tard, Luka Elsner a éprouvé exactement les mêmes sensations, un mélange de détresse, de colère, d’incompréhension et de résignation, à l’issue de la 12e défaite de la saison enregistrée à la Diaz Arena. Où le Standard a manqué de tout, de caractère surtout, ne donnant jamais l’impression de disputer un match pour assurer sa survie.