Serie A : l’Inter, battu à domicile par Sassuolo (0-2), fait du surplace

L’Inter, battu à domicile par Sassuolo (0-2), a une nouvelle fois manqué le coche. Enrayée depuis sa défaite contre son rival de l’AC Milan et un partage contre Naples lors de ses deux dernières sorties, la machine milanaise n’est pas parvenue à se relancer dimanche lors de la 26e journée de Serie A.

Entreprenant et réaliste, Sassuolo a marqué à deux reprises dans la première demi-heure. Le premier but est venu d’une frappe à ras de terre de Giacomo Raspadori (0-1, 8e), le second de la tête de Gianluca Scamacca (0-2, 26e).