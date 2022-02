BNXT League: Ostende a claqué la porte au Spirou

La première édition de la BNXT League commune aux Pays-Bas va s’ouvrir après une première phase nationale tout aussi historique puisqu’Ostende est le premier club belge à clôturer une (partie de) saison régulière invaincu. 18 matches et autant de victoires : voilà qui situe le fossé qui n’arrête pas de s’agrandir entre le décuple champion de Belgique en titre et ses rivaux ! « C’est l’équipe la plus forte et la plus complète des 4 ou 5 dernières années », appuie Johan Vande Lanotte, l’architecte de la suprématie côtière depuis l’emménagement au Versluys Dôme. « Même si nous aimerions maintenant franchir un nouveau cap européen, cette belle campagne fait plaisir au sortir de la pandémie. »