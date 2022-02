Remco Evenepoel après son succès en Algarve: «Je n’ai pas poussé, j’ai pu profiter de mon maillot jaune!»

Le Belge de 22 ans a aussi pu compter, comme souvent, sur le travail collectif du Wolfpack. « J’ai été parfaitement placé au pied de la dernière montée. Tout le monde me regardait et s’attendait à ce que je tente quelque chose. Louis (Vervaeke, ndlr) a maintenu un temp élevé, comme je l’apprécie, jusqu’à 1.500 mètres de la ligne. J’ai ensuite attaqué et il ne restait plus que les grimpeurs. Personne n’a voulu attaquer, tout le monde attendait le sprint. J’ai maintenu mon rythme. Mes jambes n’étaient pas très fraiches après le chrono de samedi. Quand ils ont attaqué dans les derniers mètres, je n’ai pas poussé. J’ai pu profiter de mon maillot jaune », a lancé Evenepoel, 5e de la dernière étape.

Vainqueur avec autorité du contre-la-montre samedi, Evenepoel estime que c’est dans l’exercice individuel qu’il s’est amélioré. « A partir de maintenant, chaque chrono sera très important dans une course à étapes, crucial pour moi dans une telle semaine. En fonction de mon résultat, je peux me permettre de suivre dans les cols sans devoir nécessairement attaquer. »