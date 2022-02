Coup de poing de Dante Vanzeir: le pire a été évité pour Valentine Ozornwafor

Resté longtemps inanimé sur le terrain suite au coup de poing balancé dans son visage par Dante Vanzeir en toute fin de premier acte, Valentine Ozornwafor a quitté le terrain sur une civière et sous les applaudissements des spectateurs des deux équipes plus de cinq minutes après s’être écroulé et alors que les autres acteurs de la première période étaient déjà retournés au vestiaire.

Ces images faisaient froid dans le dos et rappelaient celles de Shamar Nicholson contre le FC Bruges en septembre dernier, à la différence près que le Jamaïcain s’était heurté bien involontairement au crâne de Brandon Mechele. De plus, c’est dans le couloir menant au vestiaire que le nouveau joueur du Spartak Moscou avait perdu ses moyens et non sous les yeux du grand public et sous le regard des caméras de télévision, comme ce fut le cas ce samedi.