Le réseau social de Donald Trump bientôt téléchargeable

Le nouveau réseau social de Donald Trump, « Truth Social », va être progressivement mis en ligne cette semaine et devrait être « complètement opérationnel » d’ici fin mars, plus d’un an après l’exclusion de l’ancien président américain des grandes plateformes.

« Nous allons commencer à ouvrir l’application aux gens sur Apple cette semaine », a indiqué Devin Nunes, le patron de Trump Media & Technology Group (TMTG), la maison mère du nouveau réseau, interviewé dimanche sur la chaîne conservatrice Fox News. « Je pense que d’ici fin mars nous serons totalement opérationnels, au moins aux Etats-Unis », a ajouté l’ancien parlementaire, qui a quitté le Congrès en début d’année pour diriger TMTG.