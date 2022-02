Les bulletins des Mauves face à Genk: Yari Verschaeren, un numéro 10 qui lui va très bien

Dimanche soir, Anderlecht a remporté son match contre Genk (2-0) dans l’affiche de la 28 journée de championnat de Belgique. Ashimeru (36e) et Verschaeren (41e) ont assuré la victoire des Mauves, qui se donnent un peu d’air dans la course à la 4e place.

6 Van Crombrugge : le capitaine anderlechtois a passé un début de soirée très tranquille, signant assez facilement sa 7e clean-sheet de la saison.

7 Murillo : intéressant défensivement et très présent offensivement, il a eu un peu de malchance quand il trouve le poteau en seconde période.

6,5 Debast : de plus en plus à l’aise dans son rôle de défenseur central, le jeune produit « made in Neerpede » a fait preuve de beaucoup d’autorité pour maîtriser l’attaque genkoise. Prudent mais précis à la construction.

6,5 Hoedt : bien à l’aise dans son rôle de patron de la défense bruxelloise, le Néerlandais a assuré. Et rassuré.