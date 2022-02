Anderlecht balaie Genk des PO1

En dominant Genk au parc Astrid, les Anderlechtois ont réalisé la toute bonne opération dans la course au Top 4. Dont semblent définitivement écartés Genkois et Carolos. Bruges, 2e, est à 3 points…

Digne des play-offs 1. Anderlecht, surtout, et Genk dans une moindre mesure, ont offert dimanche, dans un parc Astrid particulièrement bien en voix, un spectacle à la hauteur du Top 4 dont rêvaient encore les vingt-deux protagonistes au coup d’envoi. Un rêve que peuvent plus que probablement oublier les Genkois, balayés par la tempête mauve et désormais relégués à dix points des Bruxellois. Séduisants par moments, mais souvent aussi naïfs que sous John van den Brom, les hommes de Bernd Storck n’ont pas résisté aux bourrasques anderlechtoises en dépit de qualités intrinsèques n’ayant rien à envier aux meilleures formations de Pro League.