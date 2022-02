Trois fois plus de travailleurs optent pour le budget mobilité qu'en 2020 (Acerta)

Cette mesure phare prise par le gouvernement Michel permet à un travailleur de remplacer sa voiture de société par un budget mobilité. Le succès était plus que mitigé au départ, mais la donne a actuellement changé, relève Acerta sur base de données recueillies auprès d'un ensemble de 260.000 travailleurs occupés auprès de plus de 40.000 employeurs du secteur privé. Ainsi, fin 2021, un travailleur sur 200 (0,48 %) ayant droit à une voiture de société a opté pour un budget mobilité. C'est trois fois plus qu'il y a un an, où seulement 0,15 % des travailleurs y avaient eu recours.

En outre, l'augmentation significative de 2021 se poursuit cette année. En janvier 2022, Acerta a enregistré autant de demandes d'entreprises pour un budget mobilité qu'en quatre mois l'année dernière. La nouvelle version assouplie du budget mobilité, décidée par la coalition Vivaldi, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, permet donc à la mesure de gagner davantage en popularité, conclut l'entreprise.