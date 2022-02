Tensions en Ukraine: explosion entendue à Donetsk, des images satellites montrent de nouveaux déploiements russes

Dans les tentatives multiples de désescalade des tensions entre la Russie et l’Ukraine, le président Emmanuel Macron s’est de nouveau entretenu avec le président russe Vladimir Poutine pendant une heure dimanche soir.

Cette information tombe alors que les Etats-Unis disposeraient d’informations selon lesquelles l’ordre a été envoyé aux commandements russes de procéder à une invasion de l’Ukraine, affirmaient dimanche plusieurs médias américains, citant des sources anonymes dans le domaine du renseignement.

Auparavant, l’ambassadeur de Russie à Washington a réfuté dimanche dans les médias américains toute intention d’envahir l’Ukraine.

Dans les tentatives multiples de désescalade des tensions entre la Russie et l’Ukraine, le président Emmanuel Macron s’est de nouveau entretenu avec le président russe Vladimir Poutine pendant une heure dimanche soir, pour la seconde fois de la journée, après avoir parlé au président américain Joe Biden, a annoncé l’Elysée.

De nouveaux déploiements russes ?

Des images satellitaires montrent de nouveaux déploiements de troupes russes et de matériel militaire à la frontière ukrainienne, a assuré dimanche une entreprise américaine.

Les images montrent « de multiples nouveaux déploiements sur le terrain d’équipements blindés et de troupes » partant de sites militaires existants dans des forêts et des champs situés à environ 14 à 30 km de la frontière entre la Russie et l’Ukraine, a indiqué la société américaine d’imagerie satellitaire Maxar dans un email.