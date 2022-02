Les camions électriques Volta lèvent 230 millions d'euros

"Cette dernière levée de fonds financera toutes les opérations d'ingénierie et les opérations commerciales de l'entreprise, au-delà du démarrage de la production en série du Volta Zero 100% électrique de 16 tonnes, fin 2022", a précisé la société dans un communiqué.

Volta va notamment pouvoir multiplier les prototypes, accélérer le développement des versions 7,5 et 12 tonnes de son camion de livraison électrique Volta Zero tout-électrique, confirmées il y a peu, et préparer le site de production à Steyr, en Autriche.