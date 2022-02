Tempête Franklin: des dizaines d’interventions pour les pompiers en Wallonie

Le vent soufflera fort ce lundi, si bien que des rafales atteindront des valeurs de 80 à 100 km/ h dans l’intérieur du pays, voire jusqu’à 110 km/ h au littoral et même 120 km/h très localement, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

En région hutoise, les hommes du feu sont notamment intervenus aux alentours de minuit à Bas-Oha, sur la commune de Wanze pour une toiture d’habitation qui s’est totalement envolée suite aux fortes rafales de vent. La famille qui vivait dans la maison n’a pas été blessée et a déjà pu être relogée.

Dans le reste de la province, les pompiers ont essentiellement mené des interventions pour des branches tombées sur la route et pour des tuiles qui se sont envolées. Au total, ils sont intervenus une cinquantaine de fois.

Par mesure de sécurité, les parcs et cimetières de la ville de Liège resteront fermés jusqu’à mardi matin, a indiqué la zone de police liégeoise.

La Wallonie Picarde également touchée

Les pompiers de Wallonie picarde sont sortis à une trentaine de reprises, dimanche soir. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours ont débuté leurs interventions dimanche soir, vers 19h00, à la suite des violentes rafales de vent qui ont balayé le Hainaut occidental. « Les interventions se sont focalisées sur les régions de Mouscron et de Tournai, essentiellement pour des arbres et des feuillus tombés au sol ou des câbles entravant la voie publique. Ces interventions se sont poursuivies jusqu’à minuit et demi. Aucun incident grave, aucun blessé n’est à déplorer », précisait-on lundi, peu avant 07h00, au dispatching de la zone Wapi.