Sarah Schlitz sur le nouvel affront à Ursula von der Leyen: «C’est une humiliation assez violente» Quelques jours après le nouvel incident diplomatique survenu lors du sommet entre l’UE et l’Union africaine, Sarah Schlitz (Ecolo) est revenue sur ce sexisme mais aussi sur les révélations qui secouent les universités belges ces derniers jours.

Par la rédaction Publié le 21/02/2022 à 08:13 Temps de lecture: 2 min

Ces derniers jours, les universités belges ont fait l’objet de nouvelles révélations au sujet d’agressions sexuelles, d’abus de pouvoir et de sexisme. Au micro de la RTBF ce lundi matin, Sarah Schlitz, secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres, à l’égalité des chances et à la diversité, est d’abord revenue sur le nouvel affront fait à Ursula von der Leyen jeudi, lors du sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine. « J’ai vu cette vidéo sans son. D’un point de vue personnel, ça m’est revenu en pleine face. C’est une humiliation assez violente. » Pour la secrétaire d’Etat Ecolo, « il est essentiel, de nos jours, d’avoir des alliés robustes qui peuvent intervenir. Or pour être un bon allié, il ne suffit pas de ne pas faire. Il faut poser des actes. Il faut des hommes qui peuvent se mettre aux côtés des victimes. On a besoin de ça. »

Depuis plusieurs jours, les universités sont dans la tourmente après les nombreuses révélations de sexisme et d'agressions sexuelles. « L'université est un terreau fertile pour l'enracinement des violences sexuelles et sexistes en raison du niveau de pouvoir. Des mesures avaient été mises en place déjà en septembre. Je pense qu'aujourd'hui il faut aller plus loin et instaurer des mesures plus fortes. Notamment au niveau du dépôt de signalement. » Sarah Schlitz a « convoqué les recteurs de toutes les universités belges pour échanger sur les bonnes pratiques à avoir et établir quelles mesures peuvent être encore mises en place. Concrètement, il faut renforcer les instances présentes dans les universités. Il faut que tous les acteurs soient liés ».