Port du masque à l’école: ce qui change ce lundi

Bien que le port du masque reste obligatoire à partir de 12 ans. En dessous de cet âge, la mesure était levée ce samedi. Les enfants de l’enseignement primaire ne devront dès lors plus le porter à l’école à partir de ce lundi.

Le passage en code orange change aussi la donne dans les entreprises. L’obligation de télétravail à domicile est levée. Elle est à présent seulement recommandée. Les teambuildings avec présence physique et événements d’entreprise non accessibles au public sur le lieu de travail ne sont plus interdits.