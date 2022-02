NBA: la «Team LeBron» remporte le All-Star Game, Stephen Curry élu MVP (vidéos)

Quoi de plus normal au fond de la part du meilleur shooteur à longue distance de l’histoire, qui a dépassé cette saison Ray Allen, a remporté trois bagues de champion NBA avec les Golden State Warriors (2015, 2017, 2018) et été désigné deux fois MVP de la saison régulière (2015, 2016).

Si le meneur de 33 ans a été un des grands artisans du succès de la « Team LeBron », c’est James qui a offert la victoire à son équipe d’un tir à mi-distance qui a fait 163 points, le chiffre à atteindre en premier par une des deux formations pour s’imposer.

« LBJ », qui a fini son 18e All-Star Game avec 24 points, et Giannis Antetokounmpo auteur de 30 (12 rebs), ont été les hommes forts de leur équipe dans le quatrième quart-temps, qui a été très indécis.

Au sein de l’équipe de Kevin Durant, qui était lui-même absent tout comme l’an dernier en raison d’une blessure, le pivot camerounais de Philadelphie Joel Embiid, actuel favori pour le titre MVP de la saison a tout tenté (36 pts, 10 rebs, 4 ast), en vain.

Donovan Mitchell (Utah) n’a pas joué le match souffrant en dernière minute d’un problème respiratoire, James Harden et Draymond Green avaient aussi dû renoncer sur blessure. Chris Paul (Phoenix) a effectué une très courte apparition, sa fracture du pouce survenue contre New York va l’écarter des parquets pour une durée estimée entre six et huit semaines, soit jusqu’au terme de la saison régulière.