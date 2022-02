Tensions en Ukraine: Joe Biden accepte de rencontrer Vladimir Poutine «si une invasion n’a pas eu lieu»

Selon l’Elysée, les présidents russes Vladimir Poutine et américain Joe Biden ont accepté lundi de se rencontrer lors d’un sommet à la condition qu’une invasion de l’Ukraine n’ait pas eu lieu d’ici là. Mais pour les Russes, « parler de plans concrets d’organisation de sommets est prématuré ».

Les présidents russe Vladimir Poutine et américain Joe Biden ont « accepté le principe » de se rencontrer lors d’un sommet proposé par leur homologue français Emmanuel Macron et qui « ne pourra se tenir que si la Russie n’envahit pas l’Ukraine », a annoncé l’Elysée dans la nuit de dimanche à lundi.

Ce sommet serait ensuite élargi à « toutes les parties prenantes » et porterait sur « la sécurité et la stabilité stratégique en Europe », a précisé la présidence française, ajoutant qu’il commencera à être préparé dès ce jeudi entre les Etats-Unis et la Russie.

« Les présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe d’un tel sommet. Son contenu sera préparé par le secrétaire d’Etat Blinken et le ministre Lavrov lors de leur rencontre ce jeudi 24 février », assure un communiqué de la présidence française suivant l’entretien entre les présidents français et russe.

Dans une déclaration publiée par la porte-parole Jen Psaky, la Maison-Blanche a confirmé la rencontre du président américain avec M. Poutine « si une invasion n’a pas eu lieu ».

« Nous sommes toujours prêts pour la diplomatie, nous sommes aussi prêts pour des conséquences rapides et sévères si la Russie choisit la voie de la guerre. Et à l’heure actuelle, la Russie semble continuer les préparations pour une attaque de grande ampleur sur l’Ukraine prochainement », poursuit la déclaration.

Du côté russe, le Kremlin a jugé lundi qu’il était « prématuré » de parler d’un tel sommet. « Il y a une entente sur le fait de devoir continuer le dialogue au niveau des ministres (des Affaires étrangères). Parler de plans concrets d’organisation de sommets est prématuré », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Des images satellites inquiétantes

Des images de la société américaine d’imagerie satellitaire Maxar montrent cependant de nouveaux déploiements de troupes russes et de matériel militaire à la frontière ukrainienne.

Ces nouvelles photos prises dimanche font état de traces de véhicules traversant des champs enneigés, entourés de bois et bordés de routes.

Les Occidentaux craignent que l’intensification des combats depuis plusieurs jours sur la ligne de front ne serve de prétexte à la Russie, qui a massé 150.000 soldats aux frontières ukrainiennes, pour envahir son voisin pro-occidental.

Vladimir Poutine met cette flambée de violences au compte de « provocations » ukrainiennes, alors que les séparatistes ont ordonné l’évacuation des civils et la mobilisation des hommes en état de combattre.

L’ordre d’évacuation a poussé 53.000 civils sur trois millions vivant en zone séparatiste à gagner la Russie, selon Moscou et l’état d’urgence a été décrété dans la région russe de Koursk.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénoncé des « tirs provocateurs » des rebelles parrainés par Moscou et appelle à la reprise des négociations avec la Russie sous l’égide de l’OSCE et à l’instauration d’un « cessez-le-feu immédiat ».