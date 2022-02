Tempêtes Franklin: code orange pour la côte, code jaune ailleurs, le point sur la situation

Le vent soufflera encore assez fort ce lundi, si bien que des rafales atteindront entre 80 et 100 km/h dans l’intérieur du pays, voire jusqu’à 110 km/ h au littoral et même 120 km/h très localement.

Le temps sera très agité et changeant, ce lundi, avec quelques éclaircies et de nombreux champs nuageux porteurs d’averses localement intenses. Le vent soufflera fort, si bien que des rafales atteindront des valeurs de 80 à 100 km/ h dans l’intérieur du pays, voire jusqu’à 110 km/h au littoral et même 120 km/h très localement, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Par ailleurs, des coups de tonnerre et du grésil seront toujours possibles. En Ardenne, ces averses seront parfois hivernales avec des chutes de neige pouvant conduire à une accumulation de quelques centimètres en Hautes-Fagnes. Les maxima se situeront entre 2 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 10 degrés sur l’ouest du pays.

En fin de journée, les rafales de vent pourront encore pousser jusqu’à 65 km/h, ensuite le temps deviendra plus calme. Ce soir et cette nuit, la tendance aux averses s’estompera et les éclaircies s’élargiront. En Ardenne, le ciel restera cependant plus nuageux. Les minima varieront de -1 degré sur les hauteurs à 6 degrés en bord de mer

Les prévisions pour les prochains jours

Mardi, la nébulosité augmentera à partir de l’ouest avec de la pluie, surtout l’après-midi. Les maxima oscilleront entre 6 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 11 degrés en Flandre. Quant au vent, il se renforcera pour devenir assez fort à fort, avec des rafales qui atteindront 60 à 70 km/h.

Mercredi sonnera l’accalmie, le temps sera sec et plus calme avec de belles périodes ensoleillées. Le thermomètre affichera entre 6 et 11 degrés, sous un vent généralement modéré.

De nombreuses interventions

Les pompiers des différentes zones de la province de Liège sont intervenus une cinquantaine de fois suite au passage de la tempête Franklin, dans la nuit de dimanche à lundi, indiquent-ils. Les pompiers de Wallonie picarde sont sortis à une trentaine de reprises, dimanche soir. On ne déplore aucun blessé. Tandis que la zone de secours du Brabant wallon a enregistré une centaine d’appels à l’aide en raison d’un nouvel épisode venteux. Les pompiers brabançons wallons des postes de Braine-l’Alleud, Jodoigne, Nivelles ou encore de Wavre ont été fortement sollicités après le passage de la tempête Franklin. Seule la région de Tubize semble avoir été relativement épargnée.