Belge disparue au Pérou: des enquêteurs belges vont participer aux recherches

Un enquêteur de la « Cellule personnes disparues » et deux enquêteurs de la police judiciaire fédérale sont partis dimanche et arriveront dans le courant de la journée de lundi. Dans un premier temps, il est prévu qu’ils restent sur place une semaine.

L’objectif est de prendre connaissance des avancées de l’enquête sur place et d’apporter de l’aide si nécessaire. « L’enquête se déroule bien et reste entre les mains de la police péruvienne », souligne An Berger, porte-parole de la police fédérale.