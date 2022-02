Les supporters de Courtrai lancent un crowdfunding en soutien aux stewards blessés lors du derby contre Zulte Waregem

« Les supporters du KV Courtrai lancent donc cette initiative afin de récolter des fonds pour venir en aide à ces stewards et, par extension, à tous les bénévoles du KVK, et pour montrer que 99,9 % des supporters sont là pour le football et sont extrêmement reconnaissants des services que rendent ces personnes. Mettons un terme aux agressions sur et en dehors du terrain de football et faisons du football une fête pour les jeunes et les moins jeunes. Faites un don, petit ou grand. Les recettes seront intégralement reversées aux stewards blessés », ajoute encore le club courtraisien.