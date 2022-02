Covid Safe Ticket: ce qui devrait changer d’ici une semaine

Mais dans quelques jours ou quelques semaines, la situation épidémiologique permettra peut-être de passer en code jaune du baromètre corona, et non plus orange comme actuellement, sachant qu’en code jaune, le CST n’est plus nécessaire. Autrement dit : les personnes dont le CST expire ce 1er mars se verront peut-être imposer de nouvelles règles pour quelques jours seulement. Ne vaudrait-il pas mieux, dès lors, avancer le Comité de concertation (Codeco) prévu mi-mars ?