Elise Mertens recule de quatre places au classement WTA

Elise Mertens a perdu quatre places cette semaine dans le nouveau classement mondial des joueuses de tennis. La Limbourgeoise n’est plus que 26e dans la hiérarchie mondiale en simple, juste derrière sa partenaire de double la Russe Veronika Kudermetova 25e (+6). Elle a en revanche gagné une place dans le ranking WTA du double après sa victoire à Dubaï. La N.1 belge est désormais 3e derrière les Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova qui ont conservé les première et deuxième places.

Pas de changement non plus dans le top 3 en simple. L’Australienne Ashleigh Barty précède dans l’ordre la Bélarusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Barbora Krejcikova. L’Espagnole Paula Badosa, malgré une élimination au premier tour à Dubaï, a grimpé d’un échelon et occupe la 4e place, la meilleure à ce jour pour la joueuse de 24 ans née à New York. La Tchèque Karolina Pliskova a échangé sa position avec Badosa et complète le top 5.