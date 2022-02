Tempête Franklin: dégâts à Brussels Airport, plusieurs vols retardés

Vendredi, les vents violents avaient contraint l’aéroport à suspendre pendant un certain temps le chargement et déchargement des bagages.

« En raison de la tempête et des vents violents qui ont soufflé la nuit dernière, le toit d’un terminal de l’aéroport a été détérioré. En conséquence, afin d’assurer la sécurité des passagers et du personnel, un périmètre de sécurité a été délimité sur le tarmac, empêchant l’accès à un certain nombre de gates (portes d’embarquement) », explique la porte-parole. Les perturbations ne concernent pas l’ensemble des vols mais seulement un certain nombre d’entre eux.

Vendredi déjà, le toit du bâtiment avait été endommagé. Il a été sécurisé samedi, mais de nouvelles rafales de vent l’ont de nouveau abîmé dimanche. « Nos équipes font tout ce qu’elles peuvent pour tout sécuriser et réparer le plus rapidement possible afin que nous puissions à nouveau utiliser toutes les infrastructures », précise Brussels Airport.

La tempête n’est pas encore terminée, note par ailleurs la porte-parole de l’aéroport. « En cas de fortes rafales, les opérations de manutention au sol pourraient être affectées. » Ainsi, vendredi, les vents violents avaient contraint l’aéroport à suspendre pendant un certain temps le chargement et déchargement des bagages.