Sauver le voyage ou la planète: le paradoxe des passagers aériens

Mon ciel vaut-il ma terre ? La liberté de voyager dans le premier ou la défense de la seconde : les passagers aériens ont le cul entre deux sièges. Plus ou mieux conscient des enjeux, ont-ils modifié leur manière de voyager, en compensant leurs émissions de CO2 par exemple ? Chez Brussels Airlines, en 2021, ils étaient… 0,1 %.

Les passagers aériens ont le cul entre deux sièges selon qu’ils veulent défendre l’avion et la liberté de voyager ou bien la nature et une Terre viable pour les générations futures. Un dilemme entre terre et ciel.

Pour nombre de personnes, il est compliqué de hiérarchiser ces deux logiques. Une récente enquête de la Banque européenne d’Investissement sur le climat illustrait ce malaise : « 63 % des jeunes en Belgique déclarent prendre en compte le changement climatique au moment de choisir leur destination de vacances (moyenne de l’UE pour les 15-29 ans : 69 %) et 56 % des mêmes jeunes affirment qu’ils prendront l’avion l’été prochain (moyenne de l’UE : 52 %). »