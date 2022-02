Les Belges sont parmi les Européens qui produisent le moins de déchets

En 2020, chaque personne vivant dans l’Union européenne a généré 505 kg de déchets dits « municipaux » (c’est-à-dire ceux qui sont ramassés lors des collectes). C’est 4 kg par personne de plus qu’en 2019 et 38 kg de plus qu’en 1995, selon les dernières données publiées par Eurostat. « Au total, l’UE a généré 225,7 millions de tonnes de déchets municipaux en 2020, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2019 de 14 % par rapport à 1995 », note Eurostat.

La quantité de déchets varie beaucoup entre les Etats membres. « En 2020, le Danemark et le Luxembourg étaient les plus gros producteurs de déchets municipaux, avec respectivement 845 kg et 790 kg par habitant, suivis de Malte (643 kg) et de l’Allemagne (632 kg) », ajoute Eurostat. Avec 416 kg par personne, la Belgique est dans le bas du classement, devant l’Estonie (383 kg), la Hongrie (364 kg), la Pologne (346 kg) et la Roumanie (287 kg).