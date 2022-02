Le coup de poing asséné par Vanzeir à Ozornwafor: un geste comparable à De Bilde-Porte (photos)

À intervalles réguliers, les « pétages de plombs » nourrissent la chronique du football belge. Certains sont restés célèbres à la fois pour la notoriété du coupable, de la longueur de la sanction… et des polémiques qu’ils ont suscitées parce que leur réalité n’a pas été totalement avérée : Roger Claessen (7 mois en 1965) et Jean-Marie Pfaff (6 mois en 1981) ont été sanctionnés pour avoir frappé un juge de ligne. Dans l’impossibilité d’être exhaustif, nous avons retenu dix cas célèbres.

Georges Bertoncello – 9 février 1975 : entre l’ailier des Zèbres et l’arbitre Fred Delcourt, cela n’a jamais été l’amour fou. Pour protester contre un penalty imaginaire accordé au RWDM (et converti par Maurice Martens), « Georget » s’assied sur le ballon dans le rond central… et est exclu par l’arbitre. Son exclusion ne lui vaudra qu’un match de suspension. Bertoncello n’est pas le seul Carolo à rejoindre plus vite les vestiaires ce jour-là puisqu’André Gorez a reçu la rouge pour avoir donné un coup de pied en réaction à la sortie (et la manchette) du gardien Nico De Bree.

Porte en 1996 - Belga

Gilles de Bilde – 21 décembre 1996 : l’incident qui rappelle le plus les événements de ce samedi. Durant Anderlecht-Alost, sans se soucier du penalty que va tirer Zetterberg et excédé par le marquage de Krist Porte, le Soulier d’Or 1994 se retourne et donne un coup de poing à l’Alostois. Les images du visage ensanglanté font le tour de l’Europe et De Bilde sera suspendu 3 mois… sur la base des images TV puisque l’arbitre n’a rien vu et ne l’a pas exclu. Indésirable au Sporting, il est transféré au PSV Eindhoven et sera condamné des années plus tard à verser une indemnité à Porte, qui est resté 8 mois sans jouer et a perdu 4 % de sa vision dans l’incident.

Aruna Dindane – 21 décembre 2002 : la victoire d’Anderlecht 7-1 contre Beveren est rendue anecdotique par l’exclusion d’Aruna Dindane suite à un incident avec l’arbitre Serge Gumienny. Se plaignant d’un coup de coude d’un Waeslandien, il mime le geste… et touche l’arbitre limbourgeois, qui saigne ensuite de la bouche. L’Ivoirien prend finalement deux matches fermes, avec un sursis pour 6 matches supplémentaires.

Philippe Léonard – 21 octobre 2005 : dans un choc wallon agité, le défenseur du Standard prend la mouche avec Orlando et fait mine de décocher un uppercut. Il reçoit une 2e jaune synonyme d’exclusion… mais ne pourra pas être poursuivi sur la base des images TV puisqu’il a été sanctionné par l’arbitre. Même s’il a donné aussi un coup, le Brésilien n’est pas poursuivi pour un vice de procédure.

Conceiçao en 2006. - Photo News

Sergio Conceiçao – 21 mars 2006 : l’ombrageux Portugais cède à la provocation de Stijn Meert (déjà averti) et crache sur son adversaire. Logiquement exclu, le Soulier d’Or 2005 jette son maillot en direction de l’arbitre Peter Vervecken. Début avril, il est suspendu… jusqu’au 11 août.

Marcus Diniz Paixao – 18 septembre 2010 : furieux d’un tackle de Custovic en fin de match Eupen-Beerschot, le Brésilien perd son sang-froid dans le tumulte qui suit et donne un coup sur la cuisse de Faris Haroun, manquant de peu l’arbitre Johan Verbist. Il se prend finalement 8 matches dont deux avec sursis.

Mohammed Aoulad – 1er décembre 2012 : face à Courtrai, le joueur prêté par Anderlecht fête son but en adressant un « f… de pute » en direction du banc. Même s’il dément avoir visé son entraîneur Yannick Ferrera, il est suspendu un match par la direction du Sporting.

Mehdi Carcela – 8 décembre 2013 : victime d’une méchante semelle sur la cheville de la part de Bjorn Ruytinx (qui est averti par Tim Pots), le Standardman se venge après s’être relevé en adressant une manchette au Louvaniste, geste qui lui vaut d’être exclu alors qu’il n’est plus en mesure de poursuivre le match. Carcela est sanctionné de 4 matches, contre un seul pour Ruytinx.

Silvio Proto – 19 janvier 2014 : furieux de la lenteur du staff à le remplacer alors qu’il a un problème au genou (et qu’il a encaissé le but de l’égalisation malinoise), le gardien anderlechtois se lâche au moment de sa sortie effective après avoir dégagé le ballon en touche. « Cela fait une heure que je demande mon changement ! » Il doit être calmé par ses équipiers et ne se laisse guère apaiser par John van den Brom.