Tempête Franklin: l’IRM lance une alerte orange et quatre alertes jaunes

L’IRM lance une alerte orange pour la côte et quatre alertes jaunes. Une pour le vent sur l’ensemble du pays, une pour la pluie, une pour la neige et une pour la marée forte.

Une tempête est déclarée à partir de 9 Beaufort. L’IRM avertit que ces fortes rafales de vent pourraient être dangereuses, impliquant des dégâts au niveau des toitures d’habitations.

L’institution météorologique appelle également à la plus grande vigilance concernant les enfants en bas âge qui pourraient être touchés par ces rafales intenses.

Alerte jaune et orange

Aujourd’hui, le temps restera agité avec des averses et des rafales de 80 à 100 km/h dans l’intérieur du pays et jusqu’à 110 km/h au littoral, ou éventuellement un peu plus très localement. L’IRM prévoit à nouveau un risque de tempête de secteur ouest à nord-ouest en mer.

De la pluie

Suite au passage d’un front froid actif la nuit passée et des averses qui se produiront à l’arrière de celui-ci jusqu’à ce soir, des cumuls de précipitations en 24h pourraient dépasser 25 litres/m² sur l’extrême nord du pays ainsi que sur le relief de la province de Liège.

De la neige

Ce lundi, l’IRL prévoit de fréquentes averses hivernales. Au-dessus de 500 m, une accumulation de 1 à 5 cm de neige fraîche sera possible.

En fin de nuit prochaine et mardi matin, des plaques de glace ou de givre seront possibles au moins en Ardenne. Le risque de plaques de glace sera éventuellement présent ailleurs, en fonction de la persistance des averses en soirée (à confirmer).