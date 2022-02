Aruna Dindane sous le charme de Christian Kouamé: «Il fait beaucoup de bien à Anderlecht»

« Le joueur qui m’a le plus plu ? Kouamé bien sûr ! » Après avoir donné le coup d’envoi, Aruna Dindane a visiblement apprécié sa soirée et la prestation trois étoiles de son compatriote ivoirien : « Je l’ai trouvé bon, solide dos au but. Il a fait du bien à l’équipe et s’est montré décisif. Que demander de plus d’un attaquant ? »

Après avoir longuement discuté avec son prédécesseur au poste d’attaquant du RSCA, Christian Kouamé avait des étoiles plein les yeux. Grâce à la victoire « pleine de maîtrise », grâce à l’excellente affaire réussie au général mais aussi aux commentaires dithyrambiques de celui qui fut, avec Didier Drogba, l’un des modèles de son enfance : « Ce qu’il m’a dit m’a fait extrêmement plaisir mais je préfère le garder pour moi », a précisé le nº99 anderlechtois. « Par contre, venant d’une légende dans ce club, cela vous donne un coup de boost. De manière plus générale, je trouve qu’on a prouvé qu’on montait en puissance. Après la défaite à l’Union, j’avais dit qu’il nous faudrait un peu de temps pour relancer la machine, qu’on n’avait pas perdu toutes nos qualités. »