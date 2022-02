«On ne lutte pas pour le maintien»: des joueurs hors de la réalité au Standard?

La place de barragiste n’est plus très loin mais, une fois encore, le discours paraît en totale discordance avec la réalité. « La lutte pour le maintien ne fait absolument pas partie de nos préoccupations. Il reste des matches à jouer et il faut trouver de la motivation jusqu’au bout. Nous n’avons pas le choix. » Le disque s’enraye, parce que les mots se répètent inlassablement. Un peu comme les prestations, indignes du blason. « Nous sommes le Standard, nous devrons le montrer à un moment. Durant la semaine, l’entraînement est bon, le coach nous donne de la confiance et nous avons des paroles encourageantes avant de monter sur le terrain. Puis tout s’écroule, sans pouvoir l’expliquer. »

Les têtes étaient basses dans le vestiaire des Rouches. « Nous sommes déçus comme jamais », souffle un Samuel Bastien hagard. « L’envie était pourtant là, dès le coup d’envoi. » Une nouvelle fois, les paroles ne correspondent pas aux actes. Les Ostendais ont marché sur les Standardmen avant la pause. « Chaque semaine, les mêmes choses se passent et nous perdons, ce qui fait un peu peur. Nous n’avons pas de parade ou d’excuse à avancer. Si nous savions comment faire, nous l’aurions déjà appliqué. Le souci, c’est que nous sommes dans la réaction et que nous avons besoin de prendre un coup avant de nous réveiller. » De manière timide, car le Standard n’a jamais semblé en mesure de renverser la vapeur.

« Dans notre m… »

En clair, rien ne tourne. « Quand tu es dans une situation comme la nôtre, il faut parfois de la chance pour se relever », lâche Aron Dönnum, sans conviction. « Les équipes du haut de classement gagnent des matches sans bien jouer. Pas nous, alors nous restons dans notre m… » À six points de Seraing, le barragiste. « Notre équipe mérite de rester en D1A. Les journaux sont négatifs, et les gens pourraient nous considérer comme un candidat à la descente. Mais non, ce n’est pas notre cas. Nous n’avons pas le droit d’abandonner, tout en restant concentrés sur ce que nous pouvons faire. Ce qui joue, c’est le stress qui habite le groupe dès que les événements ne vont pas en notre faveur. L’adversaire a le droit d’être meilleur par moments dans un match, il faut l’accepter et s’adapter. Pour enfin trouver la solution. »