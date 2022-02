Destination terrils, un projet transfrontalier de tourisme durable et raisonné

Pour qui ne craint pas le vertige et aime découvrir des paysages urbains, industriels ou bucoliques d’un regard plongeant ou circulaire, les terrils offrent un observatoire de choix. Depuis les années nonante, les usages s’y sont progressivement multipliés mais, avec le confinement, ces vestiges de l’histoire industrielle ont connu un regain d’intérêt parmi les amateurs de randonnées, de nature et de sensations plus ou moins fortes. Les terrils, aussi appelés crassiers ou haldes, n’ont pas été conçus pour recevoir du public et sont aussi des milieux naturels hors du commun qu’il s’agit de protéger. C’est un des objectifs du projet « Interreg Va Destination terrils » (2016-2022), soutenu par le Fonds européen de développement régional, qui arrive à son terme le 31 mars et réunit huit opérateurs de Wallonie et des Hauts-de-France.