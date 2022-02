Ukraine: les séparatistes pro-russes appellent Poutine à reconnaître leur indépendance

Ces appels ont été coordonnés et diffusés à la télévision russe.

Les dirigeants des deux territoires séparatistes de l’est de l’Ukraine ont appelé lundi le président russe Vladimir Poutine à reconnaître leur indépendance et à mettre en place une « coopération en matière de défense ».

Ces appels, coordonnés et diffusés à la télévision russe, ont été lancés par les dirigeants de la « République populaire de Donetsk » et de celle de Lougansk, Denis Pouchiline et Léonid Passetchnik.