Promoteurs: Eaglestone au banquet des grands

Le lieu du point presse (une des très bonnes tables de la capitale) ne laisse que peu de place au doute : Eaglestone est devenu un acteur majeur dans le monde de la promotion en Belgique. Il est loin le temps où le promoteur bruxellois se lançait dans la reconversion en logements de bâtiments de bureaux devenus obsolètes sur fond de marché peu confiant et de banques frileuses. Dix ans ont passé. Les hors-d’œuvre ont cédé le pas aux plats de résistance et Eaglestone est à présent devenu un groupe, qui possède un volet promotion et un autre dédié à l’investissement, et qui est actif en Belgique, mais aussi en France et au Grand-Duché de Luxembourg. « Nous sommes devenus une belle grande machine avec une croissance qui nous a surpris nous-mêmes », lance le fondateur Nicolas Orts, la jambe gauche dans le plâtre à cause d’un excès de confiance au… paddle.