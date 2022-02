«Je veux continuer à me sentir utile»

Depuis janvier, Michel Collart, 65 ans, est officiellement pensionné… du moins sur le papier. Cet indépendant spécialisé dans le recrutement poursuit en effet ses activités professionnelles comme si rien n’avait changé. « La seule différence, c’est qu’en plus de ma rémunération, je touche une pension. », explique ce fringant Brabançon. « Je ne me serais posé aucune question si l’Inasti et l’Office des pensions ne m’avaient écrit. Renseignements pris, j’ai saisi que si je n’adoptais pas ce nouveau statut, je n’allais plus améliorer mes droits. Pire : j’allais perdre chaque mois un revenu – celui de ma pension – pour lequel j’ai cotisé toute ma vie. Cette étape de mon parcours professionnel n’est donc pour moi que purement fiscale et sociale. »