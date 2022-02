Profession: théâtre. Un rêve mis à portée des jeunes défavorisés

Le Théâtre de Namur met sur pied des stages et une classe préparatoire pour ouvrir le théâtre à une plus grande diversité sociale. Encore faut-il que les écoles supérieures soient prêtes à adapter leur pédagogie à ces jeunes précarisés (économiquement et culturellement).

Tout est parti d’un constat posé notamment au Conservatoire de Liège (Esact) : ce sont principalement des Français qui se présentent aux concours d’entrée, des jeunes en grande majorité blancs et issus de classes moyennes à supérieures, et donc particulièrement bien outillés pour obtenir le sésame vers les écoles supérieures d’art dramatique (ESA), au nombre de cinq en Belgique francophone : l’Esact, l’Insas, l’IAD et les conservatoires de Mons et de Bruxelles.