Brussels Airlines recherche des membres d'équipage et des agents d'enregistrement

Le nombre le plus important de postes est à pourvoir au sein du personnel navigant. Cela permettra de répondre à une demande de voyages en hausse après deux ans de crise sanitaire, affirme Brussels Airlines.

"Nous avons ajouté un avion supplémentaire à notre flotte intercontinentale et nous étudions un certain nombre de destinations supplémentaires en Europe", déclare Peter Gerber, cité dans un communiqué. "Lentement mais sûrement, nous sortons de cette crise et c'est le bon moment pour nous développer."