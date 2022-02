«Je continue à travailler pour aider ma compagne»

Pierre a été indépendant durant l’essentiel de sa carrière. Sa compagne et lui vivent séparément. Et il l’aide à subvenir à ses besoins.

C’est l’histoire d’un homme et d’une femme. Mais on est loin des « chabadabada » dans ce coin vert du Hainaut. C’est là que vit Pierre (prénom d’emprunt), 65 ans, pensionné depuis moins d’une année. « Je suis en couple mais nous vivons chacun chez nous. Ma compagne a conservé son appartement à Bruxelles. » Il va la rejoindre le week-end et certains jours de la semaine, quand il ne travaille pas.

Car le Hainuyer n’a pas mis un arrêt définitif à ses activités professionnelles. Entrepreneur dans le bâtiment, il affiche une carrière de quarante-six années, dont quarante et une comme indépendant. Une profession qui l’a notamment mené quatre ans à l’étranger. « Et j’ai été reconnu comme entreprise en difficulté pendant un an », explique-t-il. « La couverture sociale ne compte pas pour la pension. » Aujourd’hui, il perçoit une pension légèrement inférieure à 1.300 euros. Il paie un loyer mensuel de 400 euros et bénéficie du statut BIM.