Bruxelles: un café célèbre ferme ses portes à la fin du mois

La Café Métropole fermera ses portes à la fin du mois de février, comme prévu. Le contrat de bail « pop up » dont bénéficiait la gérance arrive à son terme.

La direction de l’Hôtel Métropole avait dû annoncer son intention de fermer définitivement l’hôtel en avril 2020, la pandémie ayant été fatale à l’activité qui, selon elle, avait déjà souffert des travaux du piétonnier et du contexte post-attentats de Bruxelles. Le plan social signé en juin de la même année avait prévu qu’une équipe d’une dizaine de personnes reste active afin d’« assurer la gestion immobilière, dont la maintenance de l’hôtel fait partie, et répondre à des demandes ponctuelles », ont rappelé les actionnaires.

Le Café Métropole fermera, comme prévu, ses portes à la fin du mois. La gérance bénéficiait d’un contrat de bail « pop up » qui arrive à son terme, ont confirmé lundi les actionnaires de l’Hôtel Métropole dans un communiqué.

« Depuis près de 2 ans, si l’activité hôtelière n’a pas repris, de nombreuses activités ont été organisées dans l’hôtel, avec des séminaires et des tournages de films, mais aussi avec la réouverture éphémère du Café Métropole », ont-ils précisé. L’objectif étant de pouvoir donner une nouvelle vie à l’activité hôtelière « en temps utile avec l’ensemble de ses dimensions, y compris celle du Café », la direction a opté pour un concept de contrats en « pop-up retail » qui permet à l’hôtel de garder « toute latitude pour des projets à plus long terme ». C’est dans ce contexte qu’avait rouvert le Café Métropole il y a un an.