Union Saint-Gilloise: Vanzeir convoqué directement devant le Comité disciplinaire pour son coup de poing sur Ozornwafor (vidéos)

Comme le Parquet fédéral de l’URBSFA n’a pas fait de proposition transactionnelle, Vanzeir risque au moins quatre matches de suspension. Une sanction qui pourrait aller jusqu’à huit matches et une amende 1.000 euros par match de suspension, selon le tableau indicatif de l’URBSFA. L’Unioniste comparaîtra mardi devant le Comité disciplinaire.

« Le Parquet qualifie les faits de graves, raison pour laquelle il ne soumet pas de proposition transactionnelle. La sanction prévue pour une infraction N.6 – à savoir 4 matches – n’est pas proportionnelle à la gravité des faits. Le joueur est par conséquent convoqué devant le Comité Disciplinaire pour le Football Professionnel », a précisé l’Union belge dans son communiqué.

L’URBSFA précise aussi que des « circonstances aggravantes », comme une blessure grave, peut permettre de déroger du tableau indicatif et d’infliger une suspension de date à date.

Plus tôt lundi, le joueur de l’Union Saint-Gilloise avait présenté ses excuses à Ozornwafor via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « C’était une mauvaise réaction que je n’accepterais pas moi-même sur un terrain de football. J’ai été en contact avec Valentine ces derniers jours et j’ai été ravi d’apprendre qu’il avait pu reprendre les entraînements ce lundi. Je suis soulagé qu’il va bien et je lui souhaite le meilleur pour la suite », a confié Vanzeir.