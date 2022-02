Tensions en Ukraine: le processus de paix dans le conflit en Ukraine n’a «aucune perspective», selon Poutine

« Nous avons bien compris qu’ils n’ont absolument aucune perspective », a-t-il dit, lors d’une réunion du Conseil de sécurité russe.

Cette remarque faisait suite à une présentation de son chargé des négociations de paix en Ukraine, Dmitri Kozak, selon lequel le processus de négociation « est au point mort depuis 2019 » et « jamais » les autorités ukrainiennes ne mettront en œuvre les accords.

Les séparatistes pro-russes appellent Poutine à reconnaître leur indépendance

Les dirigeants des deux territoires séparatistes de l’est de l’Ukraine ont appelé lundi le président russe Vladimir Poutine à reconnaître leur indépendance et à mettre en place une « coopération en matière de défense ».

Ces appels, coordonnés et diffusés à la télévision russe, ont été lancés par les dirigeants de la « République populaire de Donetsk » et de celle de Lougansk, Denis Pouchiline et Léonid Passetchnik.