Philipsen deuxième du jour à l’UAE Tour: «Nous avons fait quelques erreurs qui me coûtent la victoire» (vidéo) Le Britannique Mark Cavendish s’est imposé ce lundi sur la deuxième étape de l’UAE Tour, Philipsen et Ackerman complètent le podium.

Par Colin Bellot Publié le 21/02/2022 à 15:58 Temps de lecture: 2 min

Vainqueur de la première étape sur le Tour des Emirats arabes unis, Jasper Philipsen a connu une fin d’étape plus mouvementée lundi. Battu par Cavendish, le sprinteur belge a désigné les problèmes rencontrés durant l’emballage final. « Aujourd’hui, nous avons fait quelques erreurs et je ne gagne pas », déclare-t-il. Le train d’Alpecin-Fenix s’est enrouillé dans les derniers hectomètres. Mal positionné, le porteur du maillot rouge a dû produire son effort trop tôt. « Nous nous sommes un peu perdus et j’étais soudainement assez loin. Lorsque j’ai vu le panneau des 300 derniers mètres, j’ai décidé d’y aller, car à ce moment-là, j’étais en excellente position ». Produire son effort à cette distance lui a certainement coûté la victoire, il n’a pas pu revenir et dépasser le coureur de l’île de Man. « Je savais que ce serait difficile avec le vent de face. C’était serré à la fin, mais Cavendish a mieux sprinté et a été le plus rapide aujourd’hui ».

Premier et second lors des deux sprints massifs de cet UAE Tour, le Belge se dit satisfait de ce début de saison. « Je suis content d’avoir gagné hier, c’était bon pour la confiance. Aujourd’hui, je suis second. Nous avons fait quelques petites erreurs, ça fait partie du sprint. Un jour, ça marche, l’autre jour, ça ne marche pas. » Fair-play, il termine sa déclaration avec un message élogieux envers le coureur de 36 ans. « C’est bien pour Mark qu’il gagne. Il est là depuis longtemps et c’est toujours bon pour le sport quand un tel coureur gagne. »