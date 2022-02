Rénovation: la TVA à 6% s’applique sans attestation

Depuis le début de l’année, l’attestation TVA pour les travaux de rénovation aux logements de plus de dix ans n’est plus nécessaire. A la demande de la Confédération construction, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, a accepté de la supprimer. Après l’adoption de cette simplification administrative, les propriétaires n’ont plus à se soucier de l’attestation TVA et les entrepreneurs peuvent immédiatement facturer à 6 %.