La flambée des prix des matériaux se poursuit en pleine période d’inflation

L’année est à présent bien entamée et on ne voit toujours rien venir en matière de baisse des prix des matériaux dans le secteur de la construction. Pire, une inflation record est venue aggraver la situation, le prix de l’électricité s’envole, celui du gaz et du mazout atteint des sommets et, pour couronner le tout, le sort de l’Ukraine semble pendu au bon vouloir de Moscou, grand approvisionneur de gaz s’il en est à l’échelle planétaire.

La Belgique possède, on le sait, un des parcs immobiliers les plus vieux d’Europe. Elle doit donc non seulement construire, pour répondre à la hausse démographique et au manque de logements actuel, mais aussi rénover, surtout si elle veut atteindre la neutralité carbone proclamée par l’Europe pour 2050.