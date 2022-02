Podcast – Pourquoi la BCE n’agit pas pour contrer l’inflation Chaque semaine, dans soiréco, Dominique Berns répond à une question afin de mieux comprendre l’actualité économique.

Par Pierre Fagnart Publié le 21/02/2022 à 16:16 Temps de lecture: 1 min

Tous les mardis, Dominique Berns décrypte un point de l’actualité économique. Aujourd’hui, c’est inflation et Banque centrale européenne. L’inflation bat des records mais la BCE estime que c’est temporaire et qu’elle ne doit pas agir. Dominique a sorti son manuel pour expliquer ce que la BCE pourrait faire. Et pourquoi elle ne le fait pas.