ATP Dubaï: nouveau revers de David Goffin au premier tour, battu par le Japonais Taro Daniel

David Goffin jouait son 7e tournoi en 2022 et il a concédé sa 5e défaite dès son entrée en lice.

David Goffin (ATP 48) a chuté dès son entrée au tournoi ATP 500 de Dubaï. Le N.1 belge de tennis découvrait à cette occasion Taro Daniel, un joueur japonais de 29 ans classé à la 111e place au ranking de l’ATP. Il s’est incliné en deux manches 6-3 et 7-6 (7/5) après 1h52 de jeu.

Sorti des qualifications dans ce tournoi en plein air joué sur surface dure et dont la dotation s’élève à 2.794.840 dollars, après avoir écarté le Suédois Elias Ymer (ATP 136) et le Slovaque Alex Molcan (ATP 69), le natif de New York n’a pas manqué son début de match.