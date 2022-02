Chercher de l’emploi de manière collaborative

Dans la quête d’un emploi, activer ses réseaux est une étape essentielle. C’est un peu de ce principe que s’inspire le « cosearching », à savoir une méthode collaborative permettant de stimuler la recherche d’emploi en développant de nouvelles compétences : le réseau entre chercheurs d’emploi, en quelque sorte…

« Le cosearching se construit dans une logique d’entraide et de solidarité entre pairs », précise-t-on chez Actiris qui inaugure, ce mardi, un espace dédié à cette démarche au sein de BeCentral, à Bruxelles, après l’avoir testée depuis 2019. « Concrètement, des groupes de dix chercheurs d’emploi sont constitués et se retrouvent à intervalles réguliers. Confrontés aux mêmes difficultés, ils partagent leurs expériences, se soutiennent et trouvent des solutions ensemble. »